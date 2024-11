BORIS KIRT Peaministril on viimane aeg sekkuda! Lõpetage tarbija mõnitamine

Majanduslangus, mis sai Eestis alguse 2022. aasta sügisel, on kestnud kuni tänaseni. Selle peamisteks põhjusteks olid energiahindade järsk tõus ja kõrge inflatsioon. Nüüd juba pea kolm aastat kestnud majanduslangus on tublisti räsinud paljusid Eesti ettevõtteid ja halvendanud oluliselt inimeste toimetulekut. Perspektiivituse tunne on tekitanud paljudes ebakindlust oma edasise käekäigu suhtes.