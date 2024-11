RAINER SAKS Venemaa salajased mõjutused püüavad Läänt oma konksu otsa

Reuters teatab, et Venemaa president on valmis arutama tulevahetuse lõpetamise lepingut Ukrainas president Trumpiga, aga ei ole nõus loovutama territooriume. Selle uudise kõige olulisem lause on, et Reuters sai selle info viielt erinevalt Venemaa allikalt ning info pärineb Venemaa ametnikelt (siseinfol). Venemaa presidendi administratsiooni kõneisik teatas selle peale kiiresti, et Venemaa president ei ole nõus konflikti külmutamisega, kuigi läbirääkimistest päriselt ei keeldu.

Päevil võis meediakanalites märgata infobitti, et Ukraina presidendi kantselei juht plaanib USAs kohtuda president Trumpi ülemineku meeskonnaga, et arutada ametisse asuva administratsiooni plaane Ukraina osas. Venemaa valitsusele on praegu väga vaja, et meedia kõneleks Venemaa nõudmistest ja positsioonist, ning heal juhul jätta mulje, et president Trump üritab Venemaale teha otse ettepanekuid Ukraina arvelt. Ühtlasi andis Reutersi avaldatu võimaluse Venemaal uuesti demonstreerida, et nende nõudmised on suuremad, kui lihtsalt konflikti külmutamine. Kokkuvõttes aitab selline kuid kestnud meediamäng Venemaa nõudmiste üle muuta märkamatult Venemaa pretensioone Ukrainale järjest legitiimsemaks.