JUHTKIRI Tabamata ime lendas ära

Kuid meenutame, et näiteks 2020. aasta juuli lõpus, kui Eesti ja maailm hakkasid väljuma koroonapandeemiast, ütlesime juhtkirjas järgmist: «...tuleb mõelda, milline on Nordica saatus. Eesti rahvuslikul lennufirmal pole varem hästi läinud ja kriis ei tõota midagi head ka seekord. Varasemad lennundussektori kriisid on alati viinud pankrottide ja ülevõtmisteni.»

Kogu see jant on omal moel isegi naljakas. Vähemalt on ta andnud palju tööd Postimehe karikaturistile Urmas Nemvaltsile, kuigi tegemist on olnud naeruga läbi pisarate. Vaadates vanu karikatuure, otsustasime valiku neist uuesti avaldada koos lühikese meenutusega, millest toona karikatuuri juures ilmunud juhtkiri kirjutas. Nii sündis käesolev Postimehe lennunduse erikülg.

Ja nüüd küsime uuesti, kuidas on võimalik, et riik pumpas kõik need aastad raha aviatsiooni edasi? Millisele imele loodeti? Ning kuidas on võimalik, et mitte keegi kulutatud miljonite eest ei vastutagi? Vastutamatus edastab meile sõnumi, et maksumaksja raha võibki suure leegiga põletada.