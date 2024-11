PAUL KERES Loodan, et see suurte võimuvolitustega organisatsioon valgustatakse põhjalikult läbi

Rahapesu andmebüroo (RAB) on organisatsioon, mis on oma haldusmenetluses hüljanud elementaarsed haldusmenetluse praktikad, ilmselt arvamuse tõttu, et nende tegevus on nii tähtis, et haldusmenetluse põhimõtted ei tohi seda segada. Kohtumenetluses on nad hüljanud koherentse õigusliku argumenteerimise, sest nad on harjunud, et vastaspoolt keegi niikuinii ei kuula ning üldiselt ” kuna artiklis väidetut ümber ei lükata – paistab, et nad on hüljanud ka ametnikueetika.