RAINER SAKS Venemaa uus tuumadoktriin näitab Putini režiimi nõrkust

Kokkuvõttes võib öelda, et sellises sõnastuses tuumadoktriini uuendamine on kõigepealt oma sõjalise nõrkuse tunnistamine. Venemaa president soovib näidata selle dokumendiga, et tal on justkui käed vabad alati langetada otsus tuumarelva kasutada. Sisuliselt tunnistab Venemaa, et ei suuda konventsionaalsete sõjaliste vahenditega ennast kaitsta. Ühtlasi peegeldab see dokument tagasi Venemaa arusaama lääneriikide viimaste kümnendite julgeolekupoliitikast, ehk loodetakse edu saavutada otsese tuumasnataaži abil. Doktriiniga üritatakse stabiliseerida Valgevene poliitilist režiimi. Venemaa juhid on veendunud, et 2020. aasta meeleavaldused Minskis olid otseselt väljas poolt suunatud. Edaspidi saame iga Valgevene poliitilise turbulentsi puhul kuulda tuumarelvaga ähvardusi Venemaa ja Valgevene juhi poolt.