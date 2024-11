Ukraina täiemahuline sõda on kestnud juba 1000 päeva. Üks suurimaid geopoliitilisi nihkeid selle aja jooksul on olnud Soome ja Rootsi liitumine NATOga. See omakorda on tähendanud, et Läänemeri on muutunud sisuliselt NATO sisemereks. Loomulikult ei saa selline asi Moskvale meeldida ja et konventsionaalne sõda siinses piirkonnas on hetkel välistatud, kasutatakse hübriidsõja võtteid.