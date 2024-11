Narva poliitika rusikareegel: kes saab volikokku, see omandab poliitilisel ihuturul väärtuse, mida on võimalik korduvalt vahetada raha ja positsiooni vastu.

Distsiplineeritud üleriigilised erakonnad linnas sisuliselt ei tegutse (isegi Keskerakond on seal nõrk) ja valimisliidud on projektipõhised. Koalitsioonid püsivad, kuni inimeste vahel ei kogune piisavalt solvumisi või uue võimu algatajad ei paku midagi paremat. See dünaamika on väga piiratud majanduslike võimalustega piirilinnas üsna kiskjalik.