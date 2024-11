Kremli alustatud kolmepäevane sõda Ukrainas on praeguseks läinud 997 päeva üle Putini seatud tähtaja ega näita veel praegu lõppemise märke. Tõsi, Putin on korduvalt kinnitanud ka viimase nädala jooksul, et tema eesmärk on jätkuvalt Ukraina demilitariseerimine.