JUKU-KALLE RAID Minge p...se oma Stalnuhhiniga! Isiklik, aga avalik kiri kallile sõbrale, Narva linnapeale Katri Raikile

Hei Katri! Ma tean ülihästi, et sul on Narva südames ja et koalitsioone tehaksegi, aga «vanakuradi vanaemaga tantsimine» võib osutuda ohtlikuks – mitte vaid sulle, vaid ka Narvale ja Eestile, kirjutab ajalehe KesKus peatoimetaja Juku-Kalle Raid.