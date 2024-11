ERKKI BAHOVSKI Õppesõidumärk vallandab Pavlovi refleksi

Umbes pool aastat olen olnud sõiduõpetajaks ühele oma sõbrale. Valvsatele kodanikele teadmiseks: kõik on käinud seadusetähe järgi. Olen end ARKis registreerinud, auto on varustatud õppesõidumärgiga ja õpilane võtab tunde ka ametlikus autokoolis. Aga et autokooli sõidutundide arv pole piisav, on hea ka väljaspool kooli harjutada.