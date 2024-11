Rääkides tuhande päeva täitumisest Venemaa täiemahulise agressioonisõja algusest Ukrainas, tuleb siiski ka meenutada, et Venemaa agressioon sai alguse 2014, mil algas sõjategevus Ida-Ukrainas ning toimus ebaseaduslik Krimmi poolsaare annekteerimine. See tähendab kokku pea 4000 päeva terrorit, ebaseaduslikku Ukraina alade hõivamist, Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud piiride ja territoriaalse terviklikkuse rikkumist.

Venemaa agressioonisõda Ukrainas on olnud pikem kui ükski teine kaasaegne sõda. Nii pika sõja puhul on selge, et diplomaatia pole suutnud Venemaa imperialistlikke ambitsioone tagasi hoida. Ei Budapestis ega Minskis. Täiemahuline tuhandepäevane sõda, mida Venemaa planeeris algselt kolmepäevasena, on muutnud lääneliitlaste dogmasid, tõestanud ukrainlaste vaprust ning esitanud väljakutse nii Euroopa julgeolekuarhitektuurile kui ka globaalsele julgeolekule.