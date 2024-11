ENNO KULDKEPP Milleks arutult lammutada?

Tundub, et EMÜ metsanduse õppejõud on igati rahulolevad, et nende ettevõtmine anda viimane hoop Järvselja jahilossi lammutamisega eelmiste põlvkondade metsameeste tööle ja tegevusele on igati vilja kandnud, kirjutab ettevõtja Enno Kuldkepp.