RAINER SAKS ATACMSid? Ukraina ründas rakettidega Brjanski oblastis laskemoonaladu

Eelmine rünnak sellele samale sihtmärgile toimus 9. oktoobril droonidega. Praeguseks ilmunud infobitid kõnelevad, et täna öösel toimus rünnak rakettidega. Esialgu jääb veel teadmata, millega konkreetselt arsenali rünnati ning missugused tulemusi saavutati. Sotsiaalmeedia pildid näitavad suuri plahvatusi piirkonnas.

Meediasse ilmusid kirjutised, mille kohaselt Türgi president soovivat G20 tippkohtumise ajal pakkuda välja omalt poolt rahuplaani. Väidetavalt on selle põhielementideks sõjategevuse külmutamine praegusel kontaktjoonel, Ukraina NATO liikmelisuse arutelu külmutamine kümneks aastaks ning edaspidi Ukraina okupeeritud alade demilitariseerimine ning rahvusvaheliste vägede sinna paigutamine. Venemaa presidendi ametlik kõneisik Peskov vastas juba loetud tunnid pärast selle info ilmumist meedias, et Venemaale on selline plaan vastuvõetamatu, liialt detailidesse minemata.