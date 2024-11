JUHTKIRI Sotside põhimõttelagedus Narvas

Võib ka öelda, et Narva on valitsematu ja keegi pidi linnas võimu võtma. Ning et Narvas eestimeelsust kuidagigi ülalhoidval Raigil on koalitsioonivalik alati halva ja väga halva vahel, kuid isegi selles taustsüsteemis on koostöö Stalnuhhiniga ootamatu.

On selge, et tegemist on Raigi soologa, kuid selle vari langeb kõikide sotsidele. Varem on sotsid rääkinud küll põhimõtetest – kunagine sotside esimees Jevgeni Ossinovski on välistanud koostöö EKREga just erinevate väärtuste tõttu ja öelnud, et Kremlile meeldib EKRE.