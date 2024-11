Eesti kosmosevaldkond on arenenud jõudsalt alates 2007. aastast, mil Eesti sõlmis Euroopa Kosmoseagentuuriga (European Space Agency, ESA) esimese raamlepingu vastastikuse koostöö arendamiseks. Tol ajal puudusid küll nii tehnoloogia kui ka laiapõhjalised oskused, ent nüüdseks on olukord muutunud. Kui 15 aastat tagasi oli vaid paaril Eesti ettevõttel leping ESAga, siis praeguseks on neid tubli 50.