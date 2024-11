Ukraina suursaadik Eestis Ukraina võitleb edasi

Olen Annelyt tundnud üle aasta ja tean, et ta ei kurda ega kiitle. Tema sõnades ei olnud mingit pateetikat. Ta lihtsalt elab täiskohaga Kiievis ja kogeb iga päev seda, mida miljonid ukrainlased on pidanud taluma juba 1000 päeva selles ulatuslikus sõjas: usku oma asja õigusesse, rahulikku otsustavust oma riiki kaitsta ja sihikindlat tahet seda lõpuni teha. Ta tunneb vabadust, mis on tekkinud ukrainlaste südamesse, ja valmisolekut seda kaitsta iga hinna eest, isegi kui see tähendab oma elu ohverdamist.