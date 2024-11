BRIT TAMMISTE Mida teha, et laste tervisemured õigeaegselt avastataks?

Eriti keeruline on olukord erivajadustega laste puhul, kes vajavad kiiret tuge, et vältida probleemide süvenemist ja seeläbi ka vanemate koormuse suurenemist. On olemas lihtsaid viise, kuidas olemasolevaid ressursse paremini kasutada, et erivajadusega lapsed ja nende pered oleksid paremini toetatud.