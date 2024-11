Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald kirjutas, et Raik ja sotsid reedavad Eesti, mitte narvalased, sest Stalnuhhini Eestis võimule aitamine on emotsionaalne kuritegu ja Eesti Ukraina-poliitika tühistamine. Siinkirjutaja on Soonvaldiga nõus.