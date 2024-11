Bosch, keda Eestis tuntakse eelkõige tööriistade tootjana, on tegelikult üks Saksamaa suurimaid autoosade tootjaid. Hiljuti teatas ettevõte 7000 töötaja koondamisest. Volkswagen, üks maailma suuremaid autotootjaid, kes annab tööd ligi 300 000 inimesele, teatas samuti kolme tehase sulgemisest Saksamaal. Praegu müüakse hinnanguliselt umbes pool miljonit autot aastas vähem kui enne koroonapandeemiat, seda eelkõige Hiina autotootjate kasvava konkurentsi tõttu. Saksa autööstus on suurte probleemide ees.

Saksa valitsuse juurde on loodud ekspertide nõukogu, mis koosneb viiest prominentsest ja sõltumatust professorist. Nõukogu teeb majandusprognoose, otsib lahendusi, kuidas tagada stabiilne ja piisav majanduskasv, säilitades samal ajal kõrge tööhõive, hinnastabiilsuse ja väliskaubanduse tasakaalu. Nõukogu ei anna konkreetseid majanduspoliitilisi soovitusi, ehkki analüüsitakse majandust ja otsitakse erinevaid lahendusi probleemide kõrvaldamiseks. Tegemist on seega tarkade koguga, kes aitab poliitikutel majandusest aru saada, kuid ei tee nende eest otsuseid. Lisaks viiele professorile on nõukogus 15 analüütikut, kes aitavad vajalikke analüüse läbi viia.