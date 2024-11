RAINER SAKS Toimus suur õhurünnak Ukrainale – Kui palju taolisi rünnakuid suudab Venemaa veel läbi viia?

Kiievi kohal hävitas õhutõrje Tsirkoni ja mitu Kinžalli, mis tähendab, et Vene väejuhatuse loodetud poliitiline efekt jäi saavutamata. Näib et osa Kinžalle hävitati ka mujal Ukraina territooriumil. Patriot süsteemid näitasid taas oma võimet. Üle kogu Ukraina hävitas õhukaitse 85 X-101 ja Kaliber tiibraketti, kõik radarivastased ja X-59 raketid. 90 droonist hävitas Ukraina õhuvägi kineetiliselt 42 ja elektrooniliselt maandati 41. Venemaa kasutas rünnakus praktiliselt kogu oma käsutuses olevat strateegilist lennuväga, kaasa arvatud lennukeid Tu-160. Seda platvormi on varem Ukraina vastases rünnakus kasutatud väga harva ning neid on pigem hoitud strateegilise heidutuse reservis. Kalibr raketid tulistati välja neljalt mereväe aluselt. Seega hävitas Ukraina õhukaitse enamiku sihtmärke, kuid püüdmatuks jäi üks Kinzall ja 16 erinevat tiibraketti. See omakorda ei tähenda, et kõik need raketid tabasid sihtmärke.