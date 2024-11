JUHTKIRI Kohus kaugeneb rahvast

Valitsus on kokku leppinud, et avalik sektor peab kolme aasta jooksul vähendama oma tööjõu- ja tegevuskulusid kümme protsenti.

Loomulikult tuleb kulutusi vähendada, sest riigieelarve pidev puudujääk näitab, et elame üle jõu. Samas on meil hulk väljaminekuid, milles tingida ei saa.

Kohtunike palgad kerkivad koos teiste kõrgete riigiametnikega vastava indeksi alusel. Ja kuidagi tuleb paisunud riigiaparaati koomale tõmmata. Siiski on olemas asju, mida ei tohiks kärpida, sest nende sümboolne väärtus on sedavõrd suur.

Postimees tahaks näha analüüsi, milline peaks olema optimaalne kohtute võrk, eeskätt just menetlustähtaegasid silmas pidades. Tõenäoliselt tähendab kohtute arvelt säästmine menetlustähtaegade pikenemist. Kohtuhoonete sulgemine aga tähendab, et õigusemõistmine läheb inimestest kaugemale. Ja siin pole asi ainult selles, et kaugemasse kohtumajja on keerulisem pääseda.

Eesti riik asub seal, kuhu ulatub seaduse käsi. Väga õige on seisukoht, et Narvas peab kohtuhoone säilima. Ideaalses maailmas, kui raha poleks takistuseks, võiks kohtuhoone olla igas maakonnakeskuses. See näitab, et riik on kohal.