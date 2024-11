Praegu on Kremlil raske ennustada, milliseid samme võtab ette 2025. aasta jaanuaris oma presidendikohustusi täitma hakkav Donald Trump välispoliitikas. Milliseks kujuneb Trumpi administratsiooni poliitika Ukraina suhtes ei ole Putinile ja tema lähikonnale samuti teada. Trumpi ettearvamatus on tegelikult USA-le pigem hea, halvem oleks olnud järgmise USA presidendi ettearvatus. See oleks meeldinud USA poliitilistele konkurentidele ja vastastele.

Kremli senised ametlikud väljaütlemised Trumpi võidu puhul ei oma praegu mingit kaalu. Kreml on valimistulemustega, mis lõppesid USAs Trumpi võiduga, pigem rahul. Putin oli USA presidendivalimiste ajal korduvalt rääkinud sellest, et Venemaale oli välispoliitiliselt parimaks USA presidendiks Joseph Biden. Järgmisena kiitis Putin väga USA presidendivalimistel Kamala Harrise kandidatuuri. Putini poolt oli see aga tavaliseks maskeeringuks. Tegelikult oli see Kremli PR, mis oli suunatud Trumpi kasuks.