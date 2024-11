See, et teod ja sõnad ei lähe kokku. Ajaloolist Reformierakonda sellise poliitikaga enam ei eksisteeri, selle tõi esimees Michali kõne lausa kunstilise kujundina esile. Alles on jäänud poliitiline hologramm minevikust, mida meile demonstreeritakse. Tegelikkus ja retoorika on karjuvas vastuolus: reaalne tänase Reformierakonna agenda töötab juubelipleenumil deklareeritule vastassuunas. See on Eesti jaoks tõsine probleem, sest Reformierakond on juhtiv võimupartei.