Aprillis avastasin, et minu pangaarvele potsatanud pension oli kasvanud 72 euro võrra. Olukorras, kus minu elu oli muutunud juba nii mugavaks, et tihti ei viitsinud isegi süüa teha, ostsin poest valmis toitu. Meie põlvkond ei pea kellelegi üüri maksma, sest korter on juba nõukogude ajast ja ka kõik muu on olemas. Mul hakkas halb enesetunne ja häbi õpetajate ees. Mikk Salu artiklist «Kuidas Eesti sai keset kriise kiireima pensionitõusu» (Postimees, 2.08) loeme, et keskmine pension 483 eurot aastal 2019 kasvas 774 euroni aastal 2024, st viie aasta jooksul veidi üle kolmandiku. Kui 2025 saab keskmine pension olema 826 eurot, siis juba veidi üle 50 protsendi.