Venemaa presidendi varasemate väljaütlemiste põhjal võib üsna kindlalt väita, et Venemaa juht on veendunud, et Venemaa strateegiline kannatus on tugevam kui USA-l ja Euroopal. Seepärast ei ole ta peale seda, kui lääneriikide juhid lõpetasid Moskvas käimise ja temale helistamise, ise otsinud otsekontakte Ukrainat toetavate riikide juhtidega. Ta on veendunud, et teatava aja möödudes hakkavad lääneriikide juhid temaga uuesti suhtlema ning kui see protsess on juba alanud, järgneb isegi rüselemine kohtumiste pärast Moskvas. Venemaa president usub, et Venemaa sõjalise jõuga ähvardamine tagab lõpuks selle, et Venemaa sõjaliste anneksioonidega lepitakse alguses kui faktiga ning pika peale tunnustatakse järk-järgult uut reaalsust.