VAHUR LUHTSALU Kuidas Eestil oleks võimud teistmoodi minna. Isegi praegusest paremini

Alternatiivajalugu on möödunud sündmuste kirjeldamine viisil, et osa sellest erineb ajaloos tegelikult toimunust, kuid osa jääb samaks. Alternatiivajaloost kirjutatakse nii ilu- kui ka aimekirjandust ja see on ka üks ulmekirjanduse žanritest.

Alternatiivajaloo, aga ka detektiivide austajatele on arvatavasti tuttav Briti kirjaniku Robert Harrise 1992. aastal ilmunud romaan, bestseller «Fatherland» («Isamaa»), mis on välja antud kirjastuselt Ersen pealkirja all «Vaterland» 2002. aastal Matti Piirimaa tõlgituna. Romaani sündmustik hargneb Kolmandas Reichis 1964. aastal, mil Germaania, Suur-Saksamaa impeeriumi valitseja on endiselt Adolf Hitler ja jätkub sõda Nõukogude Liiduga rindejoonel piki Uurali mäestikku. Germaania vasallideks on praktiliselt kõik riigid Euroopas ja poolehoidjaid leidub ka mujal maailmas, välja arvatud Ameerika Ühendriigid (kelle mõjusfääri kuulub teiste hulgas ka Nõukogude Liit), Šveits ja Hiina. Mainitud romaani aluseks võttes valmis 1994. aastal samanimeline telefilm USA kaabeltelevisioonivõrgu Home Box Office (HBO) tellimusel, mis on ka YouTube’i kanalitest leitav.