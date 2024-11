Riina Solman Inimese kodu on tema kindlus – ja me aitame seda kaitsta

Viimased kaks aastat on riigi tasandil näidanud, millised on otsustega kiirustamise tagajärjed. Seetõttu oli Isamaa jaoks oluline, et kõik, mis eelarvesse kirja saab, on ka tegelikult suunatud Tallinna elanike elu ja heaolu paremaks muutmisele.