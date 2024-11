RAINER SAKS Zelenskõi loodab Trumpi meeskonnaga sõja kiiremini lõpetada

Venemaa otsustas reageerida ning avaldas omalt poolt ülevaate kõneluse kohta Saksamaa liidukantsleriga. Venemaa teatel selgitasid nad, et sõda Ukraina vastu alustati tänu NATO agressiivsele Venemaa-vastasele poliitikale. Samuti korrati Saksamaale Venemaa territoriaalseid nõudmisi Ukraina osas. Samas soovis Venemaa jätta muljet, et Saksamaa on huvitatud püsiva poliitilise kontakti loomisest Venemaaga kõrgel poliitilisel tasemel.

Saksamaa allikad väidavad, et Saksmaa initsieeritud telefonikõne oli kooskõlastatud USA ja teiste suuremate Ukraina toetajatega ja edasi kavatseb ta kõneleda Ukraina presidendiga. Raske uskuda, et mingit püsivat initsiatiivi on võimalik sellisel moel luua praeguses poliitilises olukorras. President Zelenskõi esialgne kommentaar oli, et Minsk-3 leppeid ei tule (mis oleks uuesti külmutatud konflikti variant). Ukraina president ja välisministeerium osundavad, et peale Saksamaa liidukantsleri kõnet võib tekkida telefonikõnede laviin Venemaa presidendile ning viimane tunneb, et on isolatsioonist väljunud. Kokkuvõttes võiks arvata, et kui Venemaa president satub tugeva Ukraina toetajate diplomaatilise ja informatsioonilise surve alla, ei ole häda midagi.

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov külastas Norrat ning teatas, et Norra hakkab edaspidi rahastama Ukraina armeele relvastuse tootmist Ukrainas samamoodi nagu Taani. Ühtlasi teatati ilma detaile avamata, et Norra investeerib ka Ukraina kaitsetööstusesse.