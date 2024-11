JUHTKIRI Au Ukrainale, au kangelastele!

Aga Talvesõjale järgnes teatavasti Jätkusõda, mis kestis 1183 päeva, ja siit tulebki otsida põhjust, miks ukrainlased nii kangekaelselt edasi sõdivad. Lühike sõda ja maade loovutamine ei toonud pikka rahu soomlastele ja ei oleks toonud ka ukrainlastele. Ajaloo õppetund ütleb ühemõtteliselt, et kallaletungijal tuleb nägu kõvasti veriseks peksta, et ta sind pikemaks ajaks rahule jätaks.

Just seda ongi Ukraina teinud. Ükskõik, kuidas see sõda ka ei lõppeks, ei ole ükski pingutus ega ükski ohver olnud ilmaasjata. Võib koostada terve nimekirja asjadest, mida ei oleks olnud, kui sõda oleks saanud läbi juba 100 päevaga.

Kõik see tähendab, et Venemaa on sinikaid täis. Jah, Ukraina on veelgi rohkem pihta saanud, kuid ta ei ole pikali löödud ja annab jätkuvalt valusasti vastu.