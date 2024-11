VAIKO TIGANE Potiservas ei õnnestu ülejäänud potist paremat suppi keeta

Oleme üha parema heaoluühiskonna poole pürgides ja majanduskasvu taga ajades oma elukeskkonna juba hävitanud, kuid soovime ikka saada ja saavutada kõike rohkem, odavamalt ja kiiremini. Unustage ära! Inimkonna kuldne poolsajand on nüüd lõppenud ja kõik hakkab veerema allamäge, see on paratamatus.

Foto: Murad Sezer / Reuters / Scanpix