NÄDALA VASTAJA PÖFFi elutööpreemiaga pärjatud Peeter Simmile on killud alati õnne toonud

71-aastane Simm on tegev oma 1993. aastal asutatud filmistuudios, panustab projektidesse vabakutselisena ning lisaks juhendab Tallinna Ülikoolis, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis noori filmitegijaid. Samuti on Simm olnud Eesti filmi teerajajaks laias maailmas, nii tutvustas ta meid 1990. aastal Cannesi festivalil mängufilmiga «Inimene, keda polnud».​

Koos armsate kolleegidega, kellega väntasime «Vee peal», pusime hetkel Toomas Suumani näidendist «Viimase öö õigus» inspireeritud loo kallal. Pole just kerge, ent väga huvitav. Ühe suure ruumi asemel, kus toimub etendus, tahame luua terve maailma. Maa- ja härrasrahvas. Ebaharilikud suhted ja tegelased. Sinna pääseb vaid mööda jõge. Aeg liigub vaevaliselt, inimesi seob palav kirg ja sellest inspireeritud raev. Kõik justkui õiglased tunded. Küsimus on tasakaalus. Meie laseme igatahes võita sellel, mis annab võimaluse elul edasi liikuda. Aga elu on suur aurumasin ja hoolib vähe, mis ta terasrataste alla jääb. 20. sajandi algus.