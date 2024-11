Sportmängudes on olemas termin «mängiv treener». Seda kasutatakse niisuguste, enamasti kogenumate sportlaste puhul, kes ühtaegu nii mängivad väljakul kui ka juhendavad võistkonda.

Sel puhul on alati tegemist hädalahendusega, vähegi kõrgemal tasemel ei kohta seda kunagi. Seda kasutatakse pigem võistkondades, kus on raha vähe või on mingil teisel põhjusel tegemist hädalahendusega – näiteks treener lahkus, uut pole kohe võtta ja siis keegi mängijatest saab või võtab ohjad enda kätte.