Eesti inimesed on harjunud, et lehtedes ilmuvad regulaarselt tabelid, kust saab täpselt teada, missugusel poliitikul on enim varasid ja kellel enim laene. Rikaste edetabeliga ei üllata ka enam kedagi. Aga senini puudusid meil sellised nimekirjad 1940. aasta suvel okupeeritud Eesti Vabariigi kohta.