Reeglina maakohtus hagi menetlusse saamine ei ole mingi saavutus. Kui kohtusse tsiviilasjas pöördunud isikul on riigilõiv makstud ja esitatud dokument vähegi nõuetele vastab, siis tuleb kohtul sellega tegeleda. Kohus ei saa tagasi lükata isegi loetavas käsikirjas esitatud hagiavaldusi. Kohus võib juhendada, et kõrvaldada tuleb teatud puudused. Kui aga ka see tehtud on, peab kohtunik asjaga tegelema hakkama. Seda isegi juhul, kui hagi rahuldamise võimalused on pea olematud.