Ülo Niinemets Hävinguga vaba loodust «taastamas»

Looduslik on selline ökosüsteem, kus organismidevahelised ja organismide ja keskkonnavahelised suhted on vabad. Vabana mõistetakse üldjuhul seda, et looduslikud ökosüsteemid on isereguleeruvad ja vabad inimmõjust. Looduslikud ökosüsteemid on pidevas muutuses. Nad kujundavad ise oma keskkonda ja vastavalt keskkonnamuutustele asendavad ühed liigid teisi. Meil on looduslikuks koosluseks enamikus paigus mets. Näiteks peale tormimurdu hakkavad kõigepealt sirguma kiirekasvulised kask, lepp ja haab, teatud kasvupaikades mänd. Need puud on vähese varjutaluvusega. Aja kulgedes muutub metsa all nende liikide jaoks liiga pimedaks ja sõltuvalt kasvukohast võtavad koosluse järk-järgult üle suurema varjutaluvusega kuusk või pärn. Sellist liikide vaheldumist koosluses kutsutakse suktsessiooniks.