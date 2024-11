Isegi paljud vabariiklased on pisendanud Donald Trumpi ähvardusi poliitilisest kättemaksust ja «süvariigi» kukutamisest lihtsalt kampaanialoosungitena, et oma valijabaasi rõõmustada. Uue administratsiooni liikmete määramine näitab aga, et Trumpil on tõsi taga, kirjutab nädalakommentaaris välisuudiste toimetaja Margus Parts.