Ukraina sõjalised eksperdid selgitasid eilegi meedias, et kui lääneriigid lõpetavad abi andmise Ukrainale, võib Ukraina taastada oma tuumariigi staatuse. Venemaa jaoks on see eelkõige kommunikatsiooni väljakutse. Hakates Ukrainat tuumarelva loomise kavatsuses süüdistama, aitab Venemaa ise agressorina luua rahvusvahelisel tasandil poliitilisi eeldusi Ukrainale seda teemat enesekaitse seisukohalt kasutada. Pikema aja vältel võib tekkida arusaam Ukrainast, kui paratamatult tuumarelva omandavast riigist.

Ukraina kaitseministeerium lubas ametlikult võtta armeel relvastusse distantsilt juhitava 7.62 mm kaliibriga kuulipilduja. See on väga olulise barjääri ületamine eelkõige väeüksuste lahingsituatsioonis juhtimise küsimuses. Ukraina näeb väga kõvasti vaeva mehitamata relvasüsteemide kasutusele võtuga, mis on motiveeritud eelkõige inimressursside hoidmise vajadusest. Ühtlasi saavad Ukraina väejuhid väga hästi aru, et edu kaasaegses sõjas ei taga mitte inimressursside arvuline ülekaal, vaid tehnoloogiline üleolek.