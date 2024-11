Mida me veebruaris 2022 veel ei teadnud, oli see, et välksõjast saab kurnamissõda ja et Zelenskõi sõnad saavad täiesti uue tähenduse: laskemoona küll, aga missugust laskemoona ja mis koguses?

Nüüd teame, et sõjas Venemaaga läheb ellujäämiseks vaja üüratus koguses suurtükimürske. Selgunud on ka see, et Euroopa riigid ei ole võimelised üüratus koguses suurtükimürske tootma. Saadud teadmised on pannud riike mõtlema iseseisva kaitsetööstuse peale, et tagada sõjaolukorras teatud varustuskindlus ja mitte sõltuda ainult teiste riikide tarnetest.

Ukrainlased ütlevad, et juba praegu antakse suurem osa löökidest vastase pihta droonidega. Kui Eesti saab siin omalt poolt kaasa aidata, siis võidame sellest kõik.

See on mõistlik tee, kuid iseseisev mürsutootmine on ainult osa lahendusest. Enne Teist maailmasõda oli Eestil oma mürsutootmisvõime, kuid isegi kui Arsenal oleks pandud tööle kolmes vahetuses, suutnuksid nad kuu ajaga toota vähem mürske, kui oli ühe sõjanädala kulu. Iseseisev mürsutootmine võib ära hoida halvima, kuid sõja võitmiseks sellest ei piisa.

Samasugust sõnumit on püüdnud edastada endine Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, kes on praegu Ukraina suursaadik Ühendkuningriigis. Selle aasta juulis pidas ta RUSI mõttekoja korraldatud konverentsil ettekande, mille me ka Postimehes avaldasime.