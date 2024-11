LOODUSFOTO Järelnoppijad maisipõllul

Hruštšov uskus, et kodumaise agrobioloogia «eesrindlikke meetodeid», näiteks ruutpesiti külvi kasutades jõuab Nõukogude maaviljelus Ameerika põllumajandusest ette. Seepärast seati ka EKP 1960. aasta kongressil sihiks maisikasvatust kahekordistada. Ehkki kõigile olukorda tundvatele inimestele oli selge, et Eesti suvi on maisi kasvatamiseks liiga lühike ja jahe, suurendati maisi külvipinda veel õige mitmel aastal. Ent mais ei tahtnud kuidagi siinmail kasvada.