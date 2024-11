SILVER KUUSIK Ärme jääme valitsuse lüpsitulemusi suurendama

Küllap on paljud eestlased elanud viimased aastakümned teadmises: Eesti on oma Ida-Euroopa naabritest parem/edukam või vähemalt sama hea. Paljud meist oskavad seda ka põhjendada – eestlased on töökad, edumeelsed, visad, leidlikud.

Mõni teaks ehk lisada ka näiteks seda, et eestlased on haritud, peaaegu enim raamatuid lugev rahvas Euroopa Liidus; tänavu augustis olid meist selle näitaja poolest teadaolevalt eespool vaid Luksemburg ja Taani («Share of Europeans Reading Books»). Küllap on paikapidavaid põhjendusi veel omajagu.