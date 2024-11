Üksi elava pensionäri toetus on 200 eurot. Seda makstakse kord aastas inimestele, kes elavad rahvastikuregistri järgi üksi või hooldekodus ning kelle pension on käesoleval aastal väiksem kui 853 eurot.

Ma arvan, et kellelegi ei tule üllatusena vajadus erinevates valdkondades kokkuhoiukohti leida. Sotsiaalvaldkonnas on kokkuhoiukohtade leidmine kahtlemata keeruline. Paljud sihtgrupid on suure abivajadusega ning kärpekohti leides tuleb hoolega vaadata, et ükski sihtgrupp ei satuks toimetulekuraskustesse.