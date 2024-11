Kohtumajade sulgemine. Mulle ei mahu pähe, kuidas on sellisel arutelul üldse lastud tekkida? Kohtute esimeeste seisukoht, et Narvas peab kohtumaja riigi sümbolina säilima, on absoluutselt õige. Kohtumaja on koht, kus õigusriik päriselt – käegakatsutavalt ja nähtavalt – toimetab, mitte vaid üürikulu. See ei ole lihtsalt kinnisvara või haldusobjekt, vaid selle sümbolväärtus on tohutu. Narva pole aga ainuke koht, mis seda sümbolit vajab.