Väidetavalt oleks siis tegemist sellise algelise tuumapommiga, nagu neid 1945. aastal toota suudeti. Väljaanne arutleb õigesti, et Ukrainal on tingituna oma minevikust ja mitmest tuumaelektrijaamast olemas oskusteave, et teoreetiliselt tuumapomm valmistada. Omaette lugu oleks sellise pommi sihtmärgini viimisega, milleks Ukrainal ei näi küll võimalust olema.

Sellise arutelu puhul on kõige olulisem küsimus, kas Ukraina üldsegi on selliseid plaane tegemas. Ukraina juhid presidendini välja on selle võimaluse välistanud, kuigi kahetsevad praegu Budapesti memorandumiga sõlmitud otsust. Nende kahetsuse mõte on, et tuumarelva omades oleks Venemaa täiemahuline sõjaline kallaletung võinud olemata jääda. Teisisõnu – Ukraina viitab, et kuna Budapesti memorandumi osalised peale Ukraina ei ole oma võetud kohustusi täitnud, oleks nende käed justkui vabad.