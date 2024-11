MIHKEL KUNNUS Näljasurmale eelneb solgisurm – plastik ahju!

Prügi ja jäätmeid tuleb rohkem ringlusse võtta. Vahetu juriidilis-bürokraatlik põhjus on selles, et Eestil on Euroopa Liidu liikmesriigina kohustus võtta 2025. aastaks ringlusse 55 protsenti olmejäätmetest.

Kipun nõustuma Urmas Tartesega, kui ta ütleb, et «lõpetada tuleks muutuste vajaduse põhjendamine ühe või teise seaduse või rahvusvahelise kokkuleppega», sest siis on kerge tulema suhtumine, et hoopis ebamugavat seadust tuleks muuta, mitte oma käitumist (PM 31.10). Seega tuleb püüda mõista põhjust, miks «Brüsseli diktaat» oma kohmakate tööriistadega nügib meid selles suunas ning kas see põhjus on adekvaatne.