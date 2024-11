Programm ei räägi midagi rasestumisvastastest vahenditest ega suguhaigustest. Abielu, paljulapselisus ja vooruslikkus – need on Venemaa tuleviku suunad. Koolilapsed saavad seksist teada omal käel, kuidas keegi, nagu ka minu lapsepõlves 1950ndatel. Samal ajal seatakse kahtluse alla Darwini teooria inimese põlvnemisest. Seda varjutab õigeusklik usk maailma jumalikku loomisse ja kõrgetes koridorides levivad arvamused, et Maa on lapik ja et ameeriklased pole kunagi Kuu peal käinud.