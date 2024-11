Riigikaitse debatis kipume tihti unustama, et riigi kaitsmine on kogu ühiskonna, mitte ainult kaitseväe vastutus. Lühidalt kokkuvõttes – sõdib kogu riik, kaitsevägi peab lahinguid.

Juba päris mõnda aega ning mitme valitsuse kestel räägitakse kaitseväe juhataja sõjalisest nõuandest. See on väga positiivne, et teema on saanud palju tähelepanu ning tihti võetakse ka sõjalist nõuannet kuulda. Siiski on mündil teinegi ja väga oluline tahk ja selleks on elanikkonnakaitse.