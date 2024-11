AIVO HÄRMASTE Olukord Kaarli puiesteel – kuidas selline asi ikkagi juhtuda sai?

Omapärane on muidugi praktiliselt kõige leebem väljend sellise totruse kohta. Kajastustes saame teada, et küll on süüdi abilinnapea Järvan, küll abilinnapea Pere. Mind huvitaks aga see, et kust selline asi üldse alguse sai. Teatavasti projekteerimise eeldus on see, et tellija esitab projekteerijale tellimuse, lisab sellele lähteandmed ja teeb teatavaks selle, mida ta soovib projektis näha. Ehk tellijat, kes esitas selle teelõigu projekteerimiseks vajaliku info projekteerijale, huvitab siiski tulemus. Projekteerija saab selliseid insenertehnilisi projekte koostada vastavalt tellija soovile ja tahtmisele.