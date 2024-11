Vene opositsioon on aastatega suutnud sõnastada oma ideoloogiat kui Putini-vastast. Kui sa küsid Vene opositsionäärilt, kas ta toetab praegust Vene valitsust, vastab ta loomulikult, et ei toeta ning sooviks seda välja vahetada. Ta isegi vastab sulle, et ta ei toeta valitsuse algatatud sõda. Ent miskipärast ei suuda paljud Vene opositsionäärid öelda, et nad toetavad Ukrainat, ning seda on näha just kõige tuntumate poliitikute puhul.

Näiteks Aleksei Navalnõi abikaasa Julija, kes on hakanud pärast Aleksei surma suureks opositsioonijuhiks, ei ole jätkuvalt võimeline Ukraina kohta midagi head ütlema. Ühes kevadises intervjuus ei osanud ta vastata, kas ühise pinna leidmine ning koostöö Ukraina juhtkonnaga on tema eesmärk. Ta hiilis vastamisest kõrvale, öeldes, et sellele küsimusele on raske vastata. Paar nädalat tagasi vastas ta sedasama siis, kui temalt küsiti, kas Ukraina toetamine relvadega on õige, ning siis juhtis ta tähelepanu asjaolule, et venelasi pommitatakse. Kuidas nii sündis, et venelasi pommitatakse, otsustas Julija mitte öelda.