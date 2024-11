JÄRELVAADATAV Kristjan Järvi peab Eesti Kultuuri Koja aastakonverentsil peaettekande

Elame eksistentsiaalsete muutuste ajastul. Tehnoloogia kiire areng, majanduskriis, sõjad, planeedi ressursside vähenemine ja nende ebavõrdne jagunemine on tekitamas järjest süvenevaid pingeid ja polariseerumist, tunnetatav on ebavõrdsus ühiskonnas. Kuidas kestlikult arendada kihistunud ja erimeelsustes ühiskonda? Mis saab piirkondadest, kus pole enam kooli ega kultuurimaja? Kuidas saavad erinevad valdkonnad sh turism ja kultuuriturism olla abiks kogukondadele, ettevõtjatele ning riigile? Kuhu on Eesti vaimukultuur teel? Milline võiks olla arengutee, mis põhineb üksteise mõistmisel ja koostööl?