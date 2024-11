LAURI LAATS Kahju oleks kui maksame kiirrongi eest Varssavisse, kuid saaksime sellega vaid Pärnusse

Kuna koalitsioonierakonnad seisid plaanile vastu, jääb komisjon moodustamata ning avalikkus peab jätkuvalt leppima piiratud ligipääsuga hiigelprojektiga seonduvale informatsioonile. Kuivõrd Rail Balticu ehitus on läinud pehmelt öeldes üle kivide ja kändude, näitab valitsuskoalitsioon otsusega hoolimatut suhtumist riigi raha kasutamisse.

Seda, et Rail Balticu ümber on rohkem segadust kui selgust, tunnistas ka taristuminister Vladimir Svet pühapäeval ERR-i portaalis avaldatud loos, kus ta nentis, et riigil puudub teadmine, millal võiksid rongid päriselt sõitma hakata. Eestis kulgev raudteelõik läheb maksma mitu miljardit eurot maksumaksja raha, kuid tänasel valitsusel pole aimu, kunas projekt käivitub. Tasuvusest pole säärase tohuvapohu valguses üldse mõtet rääkidagi.